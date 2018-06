Governo diz que fim do adicional ao ISP tem de ser “compensado de alguma forma”

Anónimo

Há 14 minutos

Compensado de alguma forma? Com os professores, lógico.

Afinal para que servem? É carreira para acabar ... com 1,2% dos jovens universitários a escolher esta carreira, apesar de pagarem bem e não fazerem nada ...

Assim, os miúdos nascem, e após a licença de parto, entram logo para as universidades ... com um chip implantado e subsidiado.