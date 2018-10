Negócios TV Governo fala em alívio fiscal de mil milhões para as famílias A carregar o vídeo ... Negócios TV Governo fala em alívio fiscal de mil milhões para as famílias 0 0 Ler mais tarde 13:58

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais disse que há um alívio fiscal de 1.000 milhões de euros para as famílias na proposta do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019).