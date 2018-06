Negócios TV Grécia: Conclusão do resgate marca “final dos últimos resquícios da crise do euro” A carregar o vídeo ... Negócios TV Grécia: Conclusão do resgate marca “final dos últimos resquícios da crise do euro” 1 0 Ler mais tarde 11:00

O presidente do Eurogrupo considera que o acordo alcançado na madrugada de hoje no Luxemburgo sobre a conclusão do terceiro programa de assistência à Grécia é “obviamente histórico”, pois marca “o final dos últimos resquícios da crise do euro”.