Negócios TV Hugo Soares diz que palavra política de António Costa “vale muito poucochinho” A carregar o vídeo ... Negócios TV Hugo Soares diz que palavra política de António Costa “vale muito poucochinho” 0 0 Ler mais tarde 19:36

O ex-líder parlamentar do PSD Hugo Soares afirmou hoje que a palavra política do Governo e do primeiro-ministro “vale muito poucochinho”, acusando António Costa de trocar o futuro do país pelo seu futuro político.