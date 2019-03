Negócios TV Impresa e Mota-Engil em destaque na abertura da bolsa A carregar o vídeo ... Negócios TV Impresa e Mota-Engil em destaque na abertura da bolsa 0 0 Ler mais tarde 09:12

A bolsa nacional segue em sintonia com a Europa, partilhando o sentimento positivo com as principais praças. Em destaque no verde está a Mota-Engil, que soma mais de 6% após a divulgação de receitas recorde em 2018.