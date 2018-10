Negócios TV Investimento do Ministério do Planeamento está a crescer 139% até setembro A carregar o vídeo ... Negócios TV Investimento do Ministério do Planeamento está a crescer 139% até setembro 0 0 Ler mais tarde 15:21

Sobre a política do Governo de incentivos às regiões de baixa densidade populacional, o deputado do PSD António Costa e Silva usou a imagem de um interior que é a noiva de um primeiro-ministro, António Costa, que demora a concretizar a promessa de casamento. Pelo PS, a deputada Hortense Martins respondeu que, durante o Governo PSD/CDS-PP, entre 2011 e 2015, o interior do país esteve sem noiva.