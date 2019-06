Negócios TV Irão avisa EUA que a única maneira de reduzir a tensão é suspender as sanções A carregar o vídeo ... Negócios TV Irão avisa EUA que a única maneira de reduzir a tensão é suspender as sanções 0 0 Ler mais tarde 15:10

O chefe da diplomacia adjunto do Irão, Abbas Araghchi, disse hoje em Viena que a única maneira de reduzir a tensão atual no Médio Oriente é que os Estados Unidos retirem as sanções económicas e diplomáticas impostas ao país.