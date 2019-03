Negócios TV Jerónimo reafirma que passe social deve ser complementado com “aumento da oferta” A carregar o vídeo ... Negócios TV Jerónimo reafirma que passe social deve ser complementado com “aumento da oferta” 1 0 Ler mais tarde 15:16

O secretário-geral do PCP viajou hoje no transporte fluvial do Tejo, entre Almada e Lisboa, reafirmando que o novo passe social deve ser complementado com o “aumento da oferta” em todos os meios de transporte público.