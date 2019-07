Negócios TV JM e Galp penalizam PSI-20 A carregar o vídeo ... Negócios TV JM e Galp penalizam PSI-20 0 0 Ler mais tarde 09:20

O dia começou com nota negativa entre as principais praças europeias, e Lisboa não foi excepção. Os títulos da Galp e Jerónimo Martins destacam-se no vermelho.