Negócios TV João Lourenço: Quem deseja instabilidade nacional está a mexer com segurança nacional em Angola A carregar o vídeo ... Negócios TV João Lourenço: Quem deseja instabilidade nacional está a mexer com segurança nacional em Angola 0 0 Ler mais tarde 16:49

O líder do MPLA considerou hoje "surpreendente" o facto de cidadãos nacionais "evocarem, quem sabe desejarem, e até financiarem, uma provável instabilidade política" em Angola, tema que está a ser tratado com "seriedade" pois mexe com a segurança nacional.