Negócios TV João Proença: Há o perigo de instituições estrangeiras financiarem greves no país

Confrontado com o financiamento da greve dos enfermeiros, o ex-secretário-geral da UGT alerta para o risco de aparecer no futuro crowdfunding de origem estrangeira com o objectivo de desestabilizar o país.