Negócios TV Jorge Miranda é mais sensível à causa dos polícias do que à dos professores

Jorge Miranda diz que é mais sensível à causa dos polícias do que à dos professores. Considera que "há problemas que têm de ser enfrentados" porque os polícias correspondem a uma função essencial do Estado". Contudo alerta: "Tem de ser enfrentado com ousadia, clarividência e lucidez", coordenando as "soluções com igualdade entre si, para não criar mais desconforto entre as classes".