Negócios TV Kyriakos Mitsotakis oficialmente investido como primeiro-ministro grego

O líder do partido conservador Nova Democracia, Kyriakos Mitsotakis, foi segunda-feira investido como primeiro-ministro da Grécia numa cerimónia realizada no palácio presidencial em Atenas, depois de ter vencido as eleições no domingo com 39,8% dos votos.