Negócios TV Líder do CDS acusa primeiro-ministro de "cobardia política"

A presidente do CDS-PP fez hoje um duro ataque ao primeiro-ministro, acusando-o de “cobardia política” por não intervir no debate orçamental, e de não estar “à altura” das funções” por se esconder “atrás do ministro das Finanças”.