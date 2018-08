Negócios TV Limusine de Putin no arranque do salão automóvel de Moscovo A carregar o vídeo ... Negócios TV Limusine de Putin no arranque do salão automóvel de Moscovo 0 0 Ler mais tarde 14:51

O Salão Internacional do Automóvel de Moscovo abriu hoje com os olhos focados no modelo Senado Aurus, a limusine do presidente russo Vladimir Putin, e em outros desenvolvimentos da indústria automóvel russa.