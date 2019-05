Negócios TV Lisboa e Europa em queda há duas sessões A carregar o vídeo ... Negócios TV Lisboa e Europa em queda há duas sessões 2 0 Ler mais tarde 09:13

A bolsa nacional está a acompanhar as descidas das congéneres europeias, com 13 das 18 cotadas com sinal vermelho. O BCP cai 1% e a Navigator está em mínimos de mais de dois anos.