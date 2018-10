Negócios TV Maioria do plástico que contamina litoral vem da Coca-Cola, Pepsi e Nestlé A carregar o vídeo ... Negócios TV Maioria do plástico que contamina litoral vem da Coca-Cola, Pepsi e Nestlé 0 0 Ler mais tarde 16:48

As multinacionais Coca-Cola, Pepsi e Nestlé são as que mais contribuem para a contaminação dos oceanos com plástico, segundo um estudo de um movimento ambientalista, que usou mais de dez mil voluntários para examinar lixo de 42 países.