Negócios TV May anuncia três opções para o Brexit

Os deputados britânicos vão ter de escolher entre o acordo de saída negociado com Bruxelas e já chumbado pela Câmara dos Comuns, o adiamento do Brexit ou uma saída da União Europeia sem acordo. Veja as declarações de Theresa May no Parlamento britânico.