Negócios TV Mercado português deve tornar-se mais atrativo para poupança de famílias e empresas A carregar o vídeo ... Negócios TV Mercado português deve tornar-se mais atrativo para poupança de famílias e empresas 2 0 Ler mais tarde 12:27

O Ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, defendeu hoje a necessidade criar condições para que as famílias e as empresas possam aplicar as suas poupanças no mercado de capital português.