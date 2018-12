Negócios TV Ministra do Mar quer mais fiscalização das empresas de trabalho portuário A carregar o vídeo ... Negócios TV Ministra do Mar quer mais fiscalização das empresas de trabalho portuário 2 0 Ler mais tarde 10:30

A ministra do Mar está a equacionar mudar a Lei do Trabalho Portuário e torná-la mais exigente no que diz respeito à fiscalização das empresas, mesmo sabendo que os grupos parlamentares tem visões diferentes sobre o assunto