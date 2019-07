Negócios TV Ministro considera "irresponsável e alarmista" notícia sobre golas antifumo A carregar o vídeo ... Negócios TV Ministro considera "irresponsável e alarmista" notícia sobre golas antifumo 0 0 Ler mais tarde 14:14

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse hoje que é “irresponsável e alarmista” a notícia sobre as golas antifumo com material inflamável distribuídas no âmbito do programa "Aldeias Seguras".