Ministro da Defesa e CEME apresentam em breve avaliação do que "correu mal" em Tancos

O ministro da Defesa Nacional afirmou que está a trabalhar com o Chefe do Estado-Maior do Exército na identificação do que “correu mal” no caso de Tancos e espera apresentar “em breve” o resultado dessa avaliação.