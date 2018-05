Negócios TV Ministro do Ambiente acusa ambientalistas de se comportarem como poluidores A carregar o vídeo ... Negócios TV Ministro do Ambiente acusa ambientalistas de se comportarem como poluidores 0 0 Ler mais tarde 15:02

O ministro do Ambiente acusou a Zero de se comportar "como algumas das empresas poluidoras do Tejo" por a associação ambientalista querer impedir a deposição de resíduos do rio num terreno em área protegida.