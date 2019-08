Negócios TV NATO culpa Rússia pelo fim do tratado de desarmamento nuclear e promete resposta A carregar o vídeo ... Negócios TV NATO culpa Rússia pelo fim do tratado de desarmamento nuclear e promete resposta 0 0 Ler mais tarde 14:12

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) declarou hoje o “desaparecimento” do tratado de desarmamento nuclear (INF), que visava prevenir corrida ao armamento, afirmando que a “Rússia é a única responsável” e prometendo resposta aos mísseis russos.