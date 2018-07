Negócios TV Negócios analisa acordo para a descentralização A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios analisa acordo para a descentralização 4 0 Ler mais tarde 15:12

Governo e câmaras fecham acordo “histórico” depois de várias cedências de parte a parte. Mas os envelopes financeiros sectoriais só ficarão definidos depois do Verão. Salomé Pinto, jornalista do Negócios, explica o que ganham as autarquias com a descentralização.