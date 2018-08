Negócios TV Negócios analisa evolução das cativações A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios analisa evolução das cativações 1 0 Ler mais tarde 17:16

O ministro das Finanças, Mário Centeno, tinha no final de Junho quase 1.350 milhões de euros de cativos ainda à sua guarda. Desde o início do ano libertou 150 milhões de euros, o que representa um ritmo de libertação de verbas muito superior ao do primeiro semestre de 2017. A jornalista Margarida Peixoto explica o que é que isto sinaliza.