Negócios explica a dança de cadeiras nos bancos

Carlos Silva deixou de ser candidato a presidente do Atlântico Europa, após meses de interacção com o supervisor. Agora, será Conceição Lucas a substituí-lo. É um exemplo do extenso período de avaliação dos candidatos a administradores, como explica o jornalista Diogo Cavaleiro.