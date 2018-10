Negócios TV Negócios explica alertas sobre evolução do crédito A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica alertas sobre evolução do crédito 0 0 Ler mais tarde 16:16

Com o crédito às famílias a registar um crescimento acelerado e a atingir máximos de oito anos, vários têm sido os alertas sobre os excessos que podem estar a ser cometidos. O Negócios comparou a evolução do crédito ao consumo e à habitação no arranque deste ano com o de 2007 e o primeiro revela mais razões de preocupação.