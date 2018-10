Negócios TV Negócios explica alertas sobre preços elevados do petróleo A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica alertas sobre preços elevados do petróleo 1 0 Ler mais tarde 14:43

Os preços do petróleo já subiram cerca de 20% desde meados de Agosto, e estão a motivar alertas sobre o seu impacto no crescimento global. Rita Faria, jornalista do Negócios, explica os mais recentes avisos.