Negócios TV Negócios explica alterações dos “spreads” no crédito A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica alterações dos “spreads” no crédito 0 0 Ler mais tarde 17:33

O Santander Totta foi o terceiro banco a avançar com uma redução no “spread” mínimo do crédito à habitação. Mas mais expressiva foi a descida na margem máxima, que ficou abaixo de 2%. Deste modo, o banco liderado por Pedro Castro e Almeida volta as atenções para o “spread” máximo e pressiona os concorrentes, que têm juros mais elevados.