Negócios TV Negócios explica alterações na lei das rendas

O Parlamento tem neste momento em mãos mais de uma dezena de propostas de diploma que visam alterar a legislação na área do arrendamento urbano. Três deles são do governo, e há também iniciativas dos restantes partidos, e esta sexta-feira desceram à especialidade no Parlamento sem que os partidos tivessem querido arriscar uma primeira votação na generalidade. Filomena Lança, redactora principal do Negócios, explica o que está em causa.