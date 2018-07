Negócios TV Negócios explica alterações nos novos registos de Alojamento Local? A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica alterações nos novos registos de Alojamento Local? 0 0 Ler mais tarde 14:29

Com a entrada em vigor das alterações à lei do alojamento local haverá uma espécie de mecanismo transitório que permitirá às autarquias agir logo nas zonas de maior sobrecarga de arrendamentos temporários e para turistas. Filomena Lança, redactora principal do Negócios, explica como vai funcionar.