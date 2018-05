Negócios TV Negócios explica as divergências entre Governo e médicos A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica as divergências entre Governo e médicos 1 0 Ler mais tarde 15:17

Os sindicatos dos médicos iniciaram esta terça-feira uma greve de três dias. Reclamam menos tempo de trabalho, mais salário e menos doentes por clínico. Manuel Esteves, editor executivo do Negócios, explica as divergências com o Governo e que conduziram a este protesto.