Negócios TV Negócios explica as mudanças que têm sido feitas no Fisco

Numa altura em que a campanha do IRS deste ano está a arrancar a todo o vapor, o Negócios foi ver o que é que no Fisco mudou nos últimos anos, agora que tudo, ou quase tudo, é feito num computador, à distância de um clique. Estamos melhor agora? As medidas que foram apresentadas como instrumentos de combate à fraude estão a produzir efeitos? Filomena Lança, redatora principal do Negócios, explica o que está em cima da mesa.