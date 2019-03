Negócios TV Negócios explica as restrições à publicidade institucional em época de eleições A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica as restrições à publicidade institucional em época de eleições 0 0 Ler mais tarde 14:54

A Comissão Nacional de Eleições publicou um aviso onde explicita as restrições à publicidade institucional do Governo, das regiões autónomas ou das câmaras municipais. O aviso diz respeito às eleições europeias, mas as orientações serão também aplicadas nas eleições regionais e legislativas. Manuel Esteves, editor executivo do Negócios, explica-lhe o que está em causa.