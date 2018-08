Negócios TV Negócios explica as taxas à Navigator A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica as taxas à Navigator 0 0 Ler mais tarde 15:02

A guerra comercial entre Estados Unidos e União Europeia chegou a Portugal, com a determinação pelo Departamento do Comércio norte-americano de uma taxa de mais de 37% às importações de papel da Navigator. Maria João Babo, jornalista do Negócios, explica o que está em causa.