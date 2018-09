Negócios TV Negócios explica auditoria à base de dados dos recursos humanos do Estado A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica auditoria à base de dados dos recursos humanos do Estado 0 0 Ler mais tarde 14:59

De acordo com uma auditoria da Inspecção-Geral de Finanças à base de dados dos recursos humanos do Estado, ninguém sabe quantos funcionários públicos existem nem quanto ganham. João d’Espiney, coordenador do Negócios, revela a principal conclusão da auditoria.