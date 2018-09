Negócios TV Negócios explica cobrança do Fisco das dívidas das Ordens A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica cobrança do Fisco das dívidas das Ordens 2 0 Ler mais tarde 13:04

A regra já existe na lei desde 2013, mas só agora as Ordens e a Autoridade Tributária e Aduaneira chegaram a um entendimento sobre as cobranças. Advogados e contabilistas estão entre os que em breve vão começar a receber as cartas a avisar que ou pagam ou serão penhorados.