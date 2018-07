Negócios TV Negócios explica como os bancos vão aplicar os juros negativos A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica como os bancos vão aplicar os juros negativos 0 0 Ler mais tarde 15:23

A legislação que obriga os bancos a repercutirem integralmente os juros negativos no crédito à habitação já entrou em vigor há uma semana. E as instituições começam a definir a forma como vão aplicar a lei. O Negócios explica-lhe como é que a banca decidiu aplicar os juros abaixo de zero nas prestações.