Negócios TV Negócios explica dados sobre salários da Função Pública

Apesar do aumento do salário mínimo e do descongelamento das progressões, o salário base médio do Estado estava em Julho praticamente estagnado. Catarina Almeida Pereira, jornalista do Negócios, explica o que contam os dados oficiais.