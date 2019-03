Negócios TV Negócios explica de que é feita a vitamina Draghi A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica de que é feita a vitamina Draghi 1 0 Ler mais tarde 14:23

A reunião do Banco Central Europeu de março surpreendeu, em parte, os mercados. O corte da projeção de crescimento da Zona Euro foi além do esperado, mas em contrapartida Mario Draghi anunciou mais estímulos. O jornalista do Negócios, Tiago Varzim, explica.