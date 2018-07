Negócios TV Negócios explica evolução do crédito à habitação A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica evolução do crédito à habitação 6 0 Ler mais tarde 11.07.2018

Depois de sete anos em queda, o saldo do crédito à habitação voltou a aumentar. No espaço de três meses, subiu pela segunda vez, em Maio, dando sinais de inversão de tendência. Uma evolução que está a ser justificada pelo forte crescimento das novas operações. Raquel Godinho, editora de Mercados do Negócios, explica a evolução deste sector.