Negócios TV Negócios explica evolução futura das taxas Euribor

Há mais de três anos que as Euribor estão em valores negativos. Estas taxas são o indexante de mais de 96% dos créditos à habitação em Portugal. Os contratos futuros sobre a Euribor colocam a taxa em valores negativos até ao final do próximo ano, pelo que só em 2020 deverão voltar a situar-se acima de zero.