Negócios TV Negócios explica explica as preocupações relacionadas com a evolução da despesa da ADSE A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica explica as preocupações relacionadas com a evolução da despesa da ADSE 0 0 Ler mais tarde 15:12

O orçamento da ADSE esteve está em discussão numa altura em que se discute uma eventual redução das contribuições. Catarina Almeida Pereira, jornalista do Negócios, explica as preocupações relacionadas com a evolução da despesa.