A partir de 1 de Setembro a forma de cálculo das emissões de dióxido de carbono muda, o que levará a um agravamento no Imposto sobre Veículos (ISV) e nos preços de venda ao público dos automóveis ligeiros. Algumas marcas, contudo, já tinham antecipado as mudanças no cálculo das emissões e, por isso, os seus preços não se irão alterar. Pedro Curvelo, jornalista do Negócios, explica as implicações destas alterações fiscais.