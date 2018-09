Negócios TV Negócios explica números das baixas fraudulentas na educação A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica números das baixas fraudulentas na educação 0 0 Ler mais tarde 15:10

A Comissão Europeia está preocupada com os custos com pessoal, nomeadamente com professores. Na semana em que as renegociações sobre o descongelamento de carreiras recomeçam, a jornalista Margarida Peixoto conta como Bruxelas revelou que mais de metade das 6.000 baixas por doença fiscalizadas no final do ano passado eram fraudulentas.