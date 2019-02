Negócios TV Negócios explica o que está a acontecer no crédito com taxa fixa A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica o que está a acontecer no crédito com taxa fixa 0 0 Ler mais tarde 18:42

As soluções de crédito à habitação a taxa fixa têm sido uma das apostas dos bancos nacionais. Prova disso é que, desde o início do ano, foram três as instituições a rever a sua oferta, alargando o prazo máximo dos empréstimos. São agora quatro os bancos a oferecer crédito com juros sem variações por 30 anos.