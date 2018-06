Negócios TV Negócios explica o que está a ser discutido na renúncia à herança dos cônjuges A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica o que está a ser discutido na renúncia à herança dos cônjuges 0 0 Ler mais tarde 18:06

O Parlamento tem estado a discutir uma proposta de diploma, apresentado pelo PS, que visa permitir que, no momento do casamento, marido e mulher assinem uma convenção antenupcial que permite a renuncia à herança um do outro. O PSD quer agora que a casa de morada de família fique sempre de fora e que o viúvo ou a viúva possa sempre manter-se nela. Filomena Lança, redactora principal do negócios, explica o que está em causa.