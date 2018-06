Negócios TV Negócios explica o que está em causa na entrada em vigor das 35 horas nos hospitais A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica o que está em causa na entrada em vigor das 35 horas nos hospitais 3 0 Ler mais tarde 14:07

Apesar de as Finanças terem autorizado a contratação de mais dois mil profissionais, o número só vai cobrir um terço das actuais necessidades dos hospitais. João d’Espiney, coordenador do Negócios, explica o que vai estar em causa com a entrada em vigor do novo horário laboral.