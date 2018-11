Negócios TV Negócios explica o que está em causa no acordo do Brexit A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica o que está em causa no acordo do Brexit 0 0 Ler mais tarde 16:53

O acordo técnico alcançado na negociação do processo do Brexit terá ainda de merecer aprovação do governo britânico e dos restantes 27 Estados-membros da União Europeia. Contudo, Theresa May tem também em jogo o seu futuro como líder dos conservadores e chefe de governo. O jornalista David Santiago explica o que está em causa.